Вчені вважають, що буріння ґрунту Марса допоможе дослідити клімат Землі

Ральф Лоренц з лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса в США запропонував пробурити поверхню Марса для з'ясування глобального впливу Сонця на клімат планети. Результати своїх досліджень автор опублікував у журналі Icarus, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті New Scientist, передає Lenta.ru.

Вважається, що приблизно між 1300 і 1870 роком на Землі був малий льодовиковий період. Причини його настання досі невідомі. В якості основних гіпотез висуваються спад сонячної активності, а також зміни в виверженнях вулканів.

Лоренц вирішив перевірити першу гіпотезу. Якщо Сонце так впливає на Землю, то зміни в його активності мають позначатися і на інших планетах. Перевірити гіпотезу вчений збирається за допомогою свердловини, пробурити яку він пропонує на Марсі.

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За структурою вертикальних зрізів можна буде зробити висновки про зміни марсіанського клімату в період, коли на Землі був малий льодовиковий період. Аналогічні дослідження, проведені в Гренландії за допомогою свердловини глибиною 60 метрів, підтвердили існування такого періоду в історії Землі.

На Марсі, на думку вченого, дефіцит сонячної радіації призвів до того, що температура на поверхні планети впала на половину градусу Цельсія. Щоб це підтвердити або спростувати, за підрахунками вченого, досить свердловини глибиною 40 метрів.

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Вже в 2016 році НАСА збирається відправити на Марс апарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), який проведе буріння ґрунту на Червоній планеті на глибині до п'яти метрів.

Як зазначають експерти, неглибокого буріння недостатньо для дослідження впливу сонячної активності на клімат планети, але воно все ж може дати натяк на існування малого льодовикового періоду в історії Марса.