Три токсичні компоненти у вашій косметиці

Парабени. Ці речовини були виявлені в пухлинах молочної залози. Тим не менш, те, що парабени присутні в раковій тканини, не означає, що вони спровокували розвиток раку, пише med2.ru. Поглинання парабенів може бути проблемою внаслідок їх гормональної властивості. Парабени можуть імітувати естроген в організмі людини.

Ароматизатори. У цій категорії вчені зосередилися на аналізі таких сполук, як диетилфталати і фталати - вони були пов'язані з алергічними реакціями, ендокринними розладами та пошкодженнями органів. Фталати викликають особливу стурбованість експертів: вони діють як розчинники. Їх містять чимало косметичних засобів, в тому числі дезодоранти, лаки і гелі для волосся, лаки для нігтів. Дослідження, проведене в США, зв'язало деякі аномалії розвитку плодів чоловічої статі з рівнем фталатів в організмі матерів.

Толуол. Цю хімічну речовину містять лаки для нігтів і фарби для волосся. Екологи вважають толуол одним з найбільш токсичних компонентів на ринку. Дослідження показують, що вплив толуолу може привести до аномалій розвитку плода, а також імунних розладів у дорослих.