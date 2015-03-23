Вчені сьогодні знову планують запустити Великий адронний колайдер

У цьому місяці співробітники Європейської організації з ядерних досліджень виявили кілька проблем в колайдері, їх швидко усунули. Після перезапуску прискорювача вчені планують провести досвід зіткнення двох протонів на швидкості, близькій до швидкості світла. Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на британське видання Индипендент.

І за допомогою цього одержати інформацію про темну матерію, яка займає приблизно четверту частину речовини Всесвіту.

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«Ми вступаємо в нову фазу досліджень і дуже схвильовані», - сказав гендиректор Європейської організації Рольф Хойер.

Колайдер знаходиться на глибині 100 метрів під кордоном Франції і Швейцарії. Він являє собою майже 30-кілометровий кільцевий тунель, в якому встановлено прискорювач заряджених частинок у вигляді гігантської труби.

У липні 2012 року вчені Європейської організації ядерних досліджень оголосили, що виявили за допомогою коллайдера можливий "бозон Хіггса" - частинку, без якої неможливо пояснити походження Всесвіту.