Це найбільший серійний вантажний літак у світі.

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр" та вже перебував під арештом. Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо. Стефанішина наголосила, що це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні.

Зазначається, що Ан-124 "Руслан" має довжину як три чверті футбольного поля (близько 69 метрів), розмах крил - ще більший, а його висота дорівнює висоті приблизно 7-поверхового будинку (21 метр).

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Віцепрем’єрка нагадала, що в серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд України, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мінюсту про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційної "Волга-Днепр". Мінʼюст передав рішення ВАКС канадським партнерам.

"Тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака. Переконана, всі дії ведуть до одного: "Руслан" незабаром матиме нову домівку - в Україні, де він служитиме на благо нашої держави", - додала Стефанішина.

Ан-124 "Руслан": що відомо про конфіскацію російського літака

Як повідомляв УНІАН, ще у квітні 2023 року стало відомо про намір Канади передати літак Ан-124 Україні. За словами прем'єрміністра України Дениса Шмигаля, Київ ще тоді почав готуватися до цього.

6 травня 2025 року стало відомо, що Канада просувається вперед у справі отримання прав на російський вантажний літак Ан-124 "Руслан", а також на потенційну його передачу Україні. Увесь цей час літак був у міжнародному аеропорту "Торонто-Пірсон" і став місцевою "визначною пам'яткою".

Ан-124 "Руслан" - довідка УНІАН

Ан-124 є радянським транспортним літаком розробки КБ Антонова. Це найбільший серійний вантажний літак у світі, який має довжину 69 м та розмах крила 73 м. Вантажопідйомність становить 120 тис. кг. Максимальна швидкість літака - 865 км/год.

Перший політ дослідний зразок машини здійснив 24 грудня 1982 року в Києві. Загалом було побудовано 56 машин, зокрема один прототип для наземних статичних випробувань.

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