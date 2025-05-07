Російські окупанти щодня втрачають сотні своїх солдатів заради цієї мети.

За більш ніж три роки відтоді, як кремлівський диктатор Путін наказав увести танки в Україну, Росії так і не вдалося прорватися з Донецької області - епіцентру війни - до сусідньої Дніпропетровської області, до якої входить і рідне місто президента України Володимира Зеленського - Кривий Ріг.

Однак ближче до 9 травня, російський лідер відчайдушно прагне символічної перемоги на полі бою, яку він міг би піднести своєму народу, пише The Times. Його мета, як стверджують українські військові чиновники, домогтися появи російських солдатів на території Дніпропетровської області до моменту, коли він підніметься на трибуну на Красній площі, - за будь-яку ціну.

За словами полковника Андрія Назаренка, командира батальйону безпілотних систем 72-ї бригади України, перебуваючи всього за кілька кілометрів від кордону областей, Кремль щодня жертвує сотнями солдатів заради цієї мети. "Противник різко посилив тиск, атакує цілодобово, роблячи все, щоб досягти кордону", - наголосив він.

Відео дня

Тактика російських окупантів

Назаренко розповів, що російські війська використовують мотоцикли та автомобілі для пересування по полю бою. Це дає їм більшу маневреність, але робить окупантів більш уразливими. "Вони несуть величезні втрати, але не рахують їх", - зазначив він.

Українські війська стверджують, що така ж картина спостерігається по всій Донецькій області. "Усе в них побудовано на якійсь манії Перемоги, щоб їхні генерали могли доповісти Путіну: "Ми такі великі, ми зробили це, ми щось взяли". Але жодного російського солдата ніколи не було на території Дніпропетровської області, і ми робимо все можливе, щоб так і залишалося", - каже виконувач обов'язків заступника командира 25-ї повітряно-десантної бригади України Ілля Петрина.

Крім того, ЗМІ повідомляє, що спроба Росії прорватися до кордону супроводжується різким зростанням обстрілів і атак дронів по всій Донецькій області. Наслідки російських ударів видно всюди - від зяючих дірок в обгорілих житлових будинках до чорного диму, що здіймається в небо над стратегічно важливим містом, майже повністю знищеним безрозбірними ударами Кремля - Покровськом.

Проте, навіть якщо російським військам вдасться перетнути кордон областей, це не стане негайним стратегічним проривом, а матиме лише символічне значення для Путіна, підкреслюють українські аналітики та офіційні особи. "Це просто лінія на карті, а не населений пункт або річка. Військового сенсу вона не має", - зазначив прес-секретар оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов.

Ситуація в Дніпропетровській області

Повідомляється, що цього тижня українська влада почала першу обов'язкову евакуацію дітей із семи прифронтових сіл, які розташовані всього за кілька кілометрів від російських позицій.

"Фронт наближається, ми щодня чули дрони-камікадзе", - розповіла Катерина, яку разом із двома дітьми відправили до тимчасового притулку в глибині області. Це вже вдруге, коли вона змушена тікати від російської армії: раніше їй довелося покинути Донецьку область.

"Дрони почали атакувати близько місяця тому. Ми не очікували цього. У новинах говорили, що все гаразд, що їх відкинули. Але тепер виходиш садити картоплю, а над тобою дрон", - додала вона.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін планує удар "Ліщиком" по Україні. У Кремлі вважають, що Україна не погодиться на триденне "перемир'я", тому вони збираються "рішуче відповісти".

Крім того, ми розповідали, що РФ відтягнула літаки за 4 тисячі км від України. "Дії з боку України призвели до того, що зараз активним стає питання про передислокацію літаків стратегічної авіації безпосередньо з "Оленячої" вже до авіабази "Біла"", - сказав експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: