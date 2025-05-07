Раніше американським підліткам віком до 16 років заборонили купувати лутбокси в грі без згоди батьків.

Hoyoverse посилює правила для гравців Genshin Impact у США: до кінця травня 2025 року в грі вводиться обов'язкова перевірка віку. Як пояснили розробники, рішення безпосередньо пов'язане зі змінами в американському законодавстві.

Тепер усім гравцям, незалежно від дати реєстрації, доведеться підтвердити свій вік. В іншому разі їхній акаунт буде спочатку заблоковано, а пізніше - повністю видалено.

Перевірку можна буде пройти з 20 травня, система автоматично запросить дані під час входу в акаунт або під час його створення. Крайній термін - 18 липня. Після цієї дати користувачі, які не підтвердили вік, втратять доступ до гри і позбудуться списку друзів, чатів і персональних налаштувань. Ще через рік, 20 липня 2026-го, Hoyoverse почне остаточне видалення акаунтів, що залишилися без верифікації.

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На який саме закон посилається студія, офіційно не повідомляється. Однак у січні в США набули чинності нові правила, що забороняють продаж лутбоксів підліткам без згоди батьків.

Раніше ми розповідали, що ремастер Oblivion за тиждень увійшов до списку найбільш продаваних ігор року в США. Перевидання поступається за продажами тільки Assassin's Creed Shadows і Monster Hunter Wilds.

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