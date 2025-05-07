Реліз має відбутися до березня 2026 року.

Electronic Arts підтвердила, що наступна частина Battlefield вийде до кінця березня 2026 року, а її повноцінний анонс відбудеться влітку 2025-го. Це буде не просто нова гра, а "ключовий крок" у розвитку франшизи шутерів.

Над проєктом працюють одразу чотири студії під прапором Battlefield Studios. DICE відповідає за мультиплеєр, Motive займається створенням карт і одиночних місій, Criterion веде роботу над сюжетною кампанією, а Ripple Effect розробляє абсолютно новий ігровий режим, якого раніше не було в серії.

Дія розгорнеться в сучасному світі, і EA підкреслює, що тепер уся команда працює в рамках загального всесвіту, а не окремих розрізнених епізодів, як раніше.

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У березні гра перейшла в стадію закритого тестування. Незважаючи на NDA, у мережу вже потрапили фрагменти геймплея. Компанія хоче повернення до витоків, тільки з упором на більш просунуту графіку.

Раніше розробники нового Battlefield розповіли про систему руйнування. Руйнівність стане важливим аспектом геймплея.

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