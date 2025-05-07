Такі випадки трапляються в різних куточках України.

Навесні 2023 року, під час повномасштабної війни, що триває, директор похоронного бюро і співробітник місцевої адміністрації зустрілися на міському кладовищі, щоб за готівку домовитися про транспортування "особливо похмурого вантажу": 23 загиблих солдатів. За даними прокуратури, чиновник погодився віддати директору похоронного бюро контракт на перевезення тіл із моргу в Дніпрі в обмін на чверть суми, яку заплатить міська рада, пише The Wall Street Journal.

Пізніше того ж місяця, стверджують прокурори, директор похоронного бюро зустрівся з чиновником, щоб передати йому його частку - 13 200 гривень.

"Дрібна корупція - явище повсюдне в Україні та багатьох інших країнах, що раніше входили до складу Радянського Союзу. За даними антикорупційної організації Transparency International, Україна посідає 105-те місце зі 180 у світовому рейтингу сприйняття корупції", - ідеться в матеріалі. Однак розслідування хабара, переданого на цвинтарі в Полтаві, показує, як корупція переслідує українців на всіх етапах життя - навіть після смерті...

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ЗМІ пише, що поліцейські, рятувальники та медики регулярно отримують гроші від похоронних агентств за "наведення" про прийдешні смерті або ті, що щойно настали. І навіть незважаючи на шанобливе ставлення до загиблих воїнів, вони також стають джерелом доходу для корумпованих чиновників.

Деякі похоронні агентства, за даними "обізнаних" чиновників, платять за отримання великих контрактів на перевезення і поховання тіл військових. Поліція стверджує, що бюро завищують ціни на труни і надгробки для військових, а різницю ділять із чиновниками.

"Війна створює сприятливий ґрунт для нових корупційних схем, на яких злочинці наживаються на людському горі", - зазначає старший слідчий Національної поліції України Микола Лиско.

Журналісти додають, що в Полтаві посадовцю місцевої адміністрації Сергію Нечипоренку знадобилася "людина, яка допомогла б перевезти тіла загиблих із фронту для поховання на батьківщині". Тому він звернувся до директора похоронного бюро Олександра Бургардта. За версією прокуратури, на зустрічі на міському кладовищі чоловіки уклали угоду: Бургардт отримає контракт на перевезення тіл із моргу, а Нечипоренко, на той момент заступник начальника служби ритуальних послуг, частину отриманих коштів.

Пізніше, стверджують слідчі, вони знову зустрілися на кладовищі, де Бургардт передав Нечипоренку його частку. Чиновник, як повідомляється, заперечує всі звинувачення. Його адвокат заявив, що спірні контракти були підписані до того, як Нечипоренко обійняв цю посаду. Зараз же Нечипоренко тимчасово відсторонений від роботи. А Бургардт, який навіть не був звинувачений, стверджує, що сам звернувся в поліцію після того, як Нечипоренко "зажадав ще відкатів".

"Ніхто з нас не без гріха, але, вважаю, мають бути межі... особливо коли на війні гинуть молоді хлопці", - наголосив Бургардт.

Інші подібні випадки корупції

Подібні хабарі за організацію військового похорону - не тільки в Полтаві.

Минулого місяця поліція Кривого Рогу заарештувала вісьмох місцевих чиновників і власника похоронного бюро за звинуваченням у хабарництві під час транспортування тіл військових та інших злочинах у похоронній сфері.

Інші офіційні особи також стверджують, що проблема корупції на похоронах військових існує по всій країні - від Одеси до Запоріжжя.

Будь-яка сім'я, яка втратила солдата, може отримати від держави близько 15 000 гривень (приблизно $360) на похоронні витрати. Отримавши гроші, сім'я може вибрати місце прощання, але не компанію, яка проводитиме похорон - на відміну від США, пише ЗМІ. Замість цього місцева влада оголошує тендер, і похоронні бюро змагаються за право проводити церемонії партіями.

"За словами трьох чиновників, знайомих із процедурою в Запоріжжі, деякі бюро платять хабарі, щоб виграти ці контракти. Умови тендеру часто складаються так, щоб перемогти могла тільки одна компанія - наприклад, коли висуваються специфічні вимоги до трун, які виробляє тільки один постачальник", - заявляють журналісти.

Сім'ї загиблих солдатів нерідко обурюються тим, що не можуть вибрати похоронне агентство. Наприклад, українка Лариса Овчаренко не мала вибору, хто організовуватиме похорон її сина-піхотинця. У підсумку призначене похоронне бюро надало дешеву труну, простий хрест і букет штучних квітів.

Жінці довелося витратити 30 000 гривень (близько $723) із власних коштів на красивіший хрест і кольорову щебінку для могили. "Якби був вибір, я б зараз була поруч із ним", - сказала вона, вказуючи на могилу.

Інші новини про корупцію в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Кличко нещодавно звільнив топчиновників КМДА через корупційний скандал. Це стосується резонансного розслідування про земельну корупцію в столиці. Зі своїх посад у КМДА, зокрема, було звільнено заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту і заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова.

Крім того, радник Трампа з нацбезпеки зробив гучну заяву про корупцію в Україні. За його словами, наша країна залишається однією з найбільш корумпованих країн у світі.

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