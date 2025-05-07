Портрети монархів показали публіці / фото Royal Collection Enterprises Ltd

Король Чарльз та королева Камілла представили свої офіційні коронаційні портрети.

Як повідомило видання The New York Times (NYT), портрет короля намалював Пітер Кухфельд. На картині король у регаліях, які він носив два роки тому для пишної церемонії коронації. Біля короля стіл із короною, на яку падає сонячне світло з найближчого вікна, що змушує її блищати.

Монарх також представив другий офіційний портрет своєї дружини, королеви Камілли, написаний Полом Бенні - майже фотореалістичне зображення королеви в шовковій коронаційній сукні, яка пильно дивиться з полотна на підданих.

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У соцмережах з'явилася негайна реакція на роботу Кухфельда, яку британські піддані гідно оцінили.

І Кухфельд і Бенні мають давні професійні стосунки з королем. 1986 року Чарльз доручив Кухфельду намалювати своїх синів Вільяма і Гаррі.

Кухфельд розповів, що на створення картини у нього пішло "понад півтора року", і що він "намагався створити картину, яка буде одночасно і людською, і королівською, продовжуючи традицію королівського портретного живопису".

Бенні також має давні зв'язки з королівською родиною. У 2015 році він намалював королеву Єлизавету, яка гладить коня, а 2022 року Чарльз доручив йому написати портрети тих, хто пережив Голокост, для виставки в Букінгемському палаці.

Бенні опублікував інформацію про роботу з написання портрета Камілли, повідомивши, що вона позувала йому кілька разів у Кларенс-хаусі в Лондоні. А одного разу охоронці принесли корону з Тауера, щоб він "зробив начерк і уважно розглянув".

Бенні додав, що хотів "визнати грандіозний та історичний характер коронації" у своїй картині, а також розкрити "людяність і співчуття" Камілли.

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Принц Гаррі остаточно втратив довіру короля Чарльза після серії публічних звинувачень і скарг, заявила королівський експерт Гіларі Фордвіч. Вона зазначила, що монарх сумує за онуками, але налагоджувати стосунки із сином не має наміру.

Раніше Гаррі заявив, що хоче примирення, і назвав проблеми з безпекою причиною віддалення від батька.

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