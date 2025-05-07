Картина британського монарха в регаліях церемонії коронації є королівською традицією.

Король Чарльз та королева Камілла представили свої офіційні коронаційні портрети.

Як повідомило видання The New York Times (NYT), портрет короля намалював Пітер Кухфельд. На картині король у регаліях, які він носив два роки тому для пишної церемонії коронації. Біля короля стіл із короною, на яку падає сонячне світло з найближчого вікна, що змушує її блищати.

Монарх також представив другий офіційний портрет своєї дружини, королеви Камілли, написаний Полом Бенні - майже фотореалістичне зображення королеви в шовковій коронаційній сукні, яка пильно дивиться з полотна на підданих.

Відео дня

У соцмережах з'явилася негайна реакція на роботу Кухфельда, яку британські піддані гідно оцінили.

І Кухфельд і Бенні мають давні професійні стосунки з королем. 1986 року Чарльз доручив Кухфельду намалювати своїх синів Вільяма і Гаррі.

Кухфельд розповів, що на створення картини у нього пішло "понад півтора року", і що він "намагався створити картину, яка буде одночасно і людською, і королівською, продовжуючи традицію королівського портретного живопису".

Бенні також має давні зв'язки з королівською родиною. У 2015 році він намалював королеву Єлизавету, яка гладить коня, а 2022 року Чарльз доручив йому написати портрети тих, хто пережив Голокост, для виставки в Букінгемському палаці.

Бенні опублікував інформацію про роботу з написання портрета Камілли, повідомивши, що вона позувала йому кілька разів у Кларенс-хаусі в Лондоні. А одного разу охоронці принесли корону з Тауера, щоб він "зробив начерк і уважно розглянув".

Бенні додав, що хотів "визнати грандіозний та історичний характер коронації" у своїй картині, а також розкрити "людяність і співчуття" Камілли.

Інші новини про королівську родину

Принц Гаррі остаточно втратив довіру короля Чарльза після серії публічних звинувачень і скарг, заявила королівський експерт Гіларі Фордвіч. Вона зазначила, що монарх сумує за онуками, але налагоджувати стосунки із сином не має наміру.

Раніше Гаррі заявив, що хоче примирення, і назвав проблеми з безпекою причиною віддалення від батька.

Вас також можуть зацікавити новини: