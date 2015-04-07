Microsoft створить робочі місця для аутистів

Microsoft у травні запустить програму зі створення робочих місць для аутистів. Про це повідомила в офіційному блозі компанії віце-президент корпоративного відділення Марі Елен Сміт (Mary Ellen Smith.), передає Lenta.ru.

В рамках пілотної програми планується найняти співробітників зі згаданим вище захворюванням на повний робочий день в штаб-квартиру Microsoft в Редмонді. Зазначається, що аутисти допоможуть урізноманітнити можливості компанії за рахунок їх здібностей до запам'ятовування інформації, уваги до деталей і математичних здібностей при роботі з електронними таблицями або кодом.

У повідомленні наголошується, що Сміт є матір'ю дитини-аутиста. Програма була приурочена до чергового Дня розповсюдження інформації про захворювання на аутизм, що відзначається 2 квітня.

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За повідомленням ресурсу The Huffington post спочатку буде найнято десять осіб. Вже зараз в Microsoft один відсоток вакансій (приблизно тисяча робочих місць) доступні людям з обмеженими можливостями, але вони не вимагають високої кваліфікації: робота на заходах, обслуговування в кафе і переміщення вантажів.

Програму запущено за допомогою данської компанії Specialisterne, яка займається інтеграцією аутистів в суспільство. У 2013 році про подібну спільну ініціативу оголосила компанія SAP, німецький виробник корпоративного ПЗ. Вона запланувала прийняти на роботу близько 650 аутистів (що становить приблизно 1 відсоток від кількості її співробітників).

Аутисти відчувають труднощі в спілкуванні з людьми, але разом з тим можуть володіти низкою інших переваг - наприклад, високою концентрацією, здібностями швидко запам'ятовувати великі обсяги текстів і швидко рахувати.