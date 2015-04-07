Twitter дозволив користувачам обійти обмеження в 140 символів

Сервіс мікроблогів Twitter запустив функцію, яка дозволяє прокоментувати додатковими 116 знаками пост, який користувач ретвітнув і розмістив у себе на сторінці. Про це компанія заявила у своєму мікроблозі, передає Lenta.ru.

Тепер при натисканні кнопки «Ретвітнути» у веб-інтерфейсі користувачеві пропонується поле для вставки 116-символьного коментаря. Після написання тексту слід натиснути «Твітнуть», і повідомлення з вбудованим ретвітом з'явиться в стрічці користувача. Таким чином, ліміт в 140 знаків, який діє на всі повідомлення соцмережі, може бути подоланий за рахунок цитованого твіта та коментаря до нього.

Say more with revamped quote Tweet! Rolling out on iPhone and web, coming soon to Android. https://t.co/Bcl3E859nepic.twitter.com/fioAPPi0nW - Twitter (@twitter) April 6, 2015

На даний момент послуга доступна в веб-версії та додатку для iOS. Як заявляє компанія, в найближчому майбутньому опція стане доступна і для власників Android-пристроїв.

Раніше сервіс дозволяв коментувати ретвіт тільки після копіювання і вставки посилання цитованого твіту. Тепер же це можливо зробити за пару кліків. Більш того, в старому функціоналі цитований твіт і місце для своїх думок до нього було обмежено всередині 140-знакового простору. Користувачі скаржилися на цю нестачу символів для коментаря ретвіта, що геть вбивало сенс всієї функції.

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Як зазначає портал CNet, для компанії це нововведення в першу чергу крок до підвищення взаємодії користувача з сервісом, що в кінцевому рахунку призведе і до збільшення рекламного доходу.