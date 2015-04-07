Twitter дозволив користувачам обійти обмеження в 140 символів

18:19, 07 квітня 2015
Наука та IT
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Тепер при натисканні кнопки «Ретвітнути» у веб-інтерфейсі користувачеві пропонується поле для вставки 116-символьного коментаря.

REUTERS

Сервіс мікроблогів Twitter запустив функцію, яка дозволяє прокоментувати додатковими 116 знаками пост, який користувач ретвітнув і розмістив у себе на сторінці. Про це компанія заявила у своєму мікроблозі, передає Lenta.ru.

Тепер при натисканні кнопки «Ретвітнути» у веб-інтерфейсі користувачеві пропонується поле для вставки 116-символьного коментаря. Після написання тексту слід натиснути «Твітнуть», і повідомлення з вбудованим ретвітом з'явиться в стрічці користувача. Таким чином, ліміт в 140 знаків, який діє на всі повідомлення соцмережі, може бути подоланий за рахунок цитованого твіта та коментаря до нього.

На даний момент послуга доступна в веб-версії та додатку для iOS. Як заявляє компанія, в найближчому майбутньому опція стане доступна і для власників Android-пристроїв.

Раніше сервіс дозволяв коментувати ретвіт тільки після копіювання і вставки посилання цитованого твіту. Тепер же це можливо зробити за пару кліків. Більш того, в старому функціоналі цитований твіт і місце для своїх думок до нього було обмежено всередині 140-знакового простору. Користувачі скаржилися на цю нестачу символів для коментаря ретвіта, що геть вбивало сенс всієї функції.

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Як зазначає портал CNet, для компанії це нововведення в першу чергу крок до підвищення взаємодії користувача з сервісом, що в кінцевому рахунку призведе і до збільшення рекламного доходу.

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