Влада Туреччини обіцяє розблокувати Twitter

За даними Анкари, соціальна мережа вже виконала запит Туреччини, яка вимагала видалити фотографії турецького прокурора, взятого минулого тижня в заручники бойовиками. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представник влади Туреччини сказав агентству Рейтер, що блокування Twitter буде знято вже протягом години.

Раніше влада Туреччини блокувала доступ до YouTube і Twitter за розміщення зображень взятого в заручники прокурора.

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Співробітника стамбульської прокуратури Мехмета Селіма Кіраза 31 березня прямо в залі суду взяли в заручники бойовики угруповання "Революційна народно-визвольна партія".

Турецькі силовики зуміли звільнити прокурора, однак він помер від отриманих поранень.