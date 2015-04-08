Apple має намір позбутися черг біля магазинів
За кілька днів до старту продажів перед Apple Store по всьому світу шикуються величезні черги.
Перші покупці з'являються біля дверей магазинів більш ніж за тиждень. Але тепер Apple вирішила боротися з цим.
Віце-президент рітейлу Анджела Арендс висунула нову концепцію організації старту продажів новинок компанії. Зокрема, вирішено зменшити кількість покупців, що очікують у чергах.
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Як пише iphones.ru, згідно надісланої в роздрібні магазини пам'ятці, у дні початку продажів Apple Watch і 12-дюймового MacBook продавці будуть стимулювати клієнтів до онлайн-покупок новинок. Серед аргументів «за» зазначаються наявність великої кількості пристроїв на складах онлайн-магазину, простота оформлення замовлення, а також точна дата доставки девайсів покупцям.