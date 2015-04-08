Apple має намір позбутися черг біля магазинів

Перші покупці з'являються біля дверей магазинів більш ніж за тиждень. Але тепер Apple вирішила боротися з цим.

Віце-президент рітейлу Анджела Арендс висунула нову концепцію організації старту продажів новинок компанії. Зокрема, вирішено зменшити кількість покупців, що очікують у чергах.

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Як пише iphones.ru, згідно надісланої в роздрібні магазини пам'ятці, у дні початку продажів Apple Watch і 12-дюймового MacBook продавці будуть стимулювати клієнтів до онлайн-покупок новинок. Серед аргументів «за» зазначаються наявність великої кількості пристроїв на складах онлайн-магазину, простота оформлення замовлення, а також точна дата доставки девайсів покупцям.