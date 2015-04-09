Apple цього року випустить iPhone 6s і iPhone 7 без кнопки Home - ЗМІ

За інформацією джерел, знайомих з процесом розробки моделей, обидві новинки потраплять на прилавки вже цього року з невеликою різницею в часі.

З особливостей моделі iPhone 7називають відсутність кнопки Home, яка буде розташована під склом апарату, поява технології Force Touch, яка визначає силу натискання пальця на сенсорний екран, а також технологія розпізнавання жестів.

Читайте такожApple планує випустити електромобіль до 2020 року - ЗМІТакож смартфон обзаведеться 2 гігабайтами оперативної пам'яті, Apple довгий час не збільшувала її обсяг у своїх телефонах.

У смартфоні буде встановлена покращена камера, а розміри, за словами джерел, залишаться колишні - 4,7 і 5,5 дюйма.