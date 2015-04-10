Facebook пояснила стеження за неактивними користувачами

Про це розповів в пості Річард Аллан, віце-президент Facebook з питань політики компанії в Європі. Публікація являє собою відповідь соцмережі на звіт Бельгійського агентства по захисту даних, опублікований раніше в березні, пише Lenta.ru.

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Соцмережа повідомила, що вже почала виправляти проблему у cookie - файлах, що зберігаються у веб-браузерах, які і відповідають за відстеження активності користувачів, навіть коли вони не увійшли в акаунт або не зареєстровані на Facebook. Дані збиралися за рахунок кнопки «Подобається» на сайтах, які інтегровані з цим плагіном соцмережі.

Крім того, Аллан заявив, що експерти Бельгійського агентства прийшли до неправильних висновків. «У звіті є кілька помилок щодо того, як Facebook використовує інформацію, щоб здійснювати свою діяльність для більше 1 мільярда людей по всьому світу», - пише він.