Американські інженери збираються побудувати перше у світі плавуче місто

Інститут морських поселень, що розташований у Сан-Франциско, веде підготовку до будівництва і міжнародного юридичного оформлення першого в світі плавучого міста. Як повідомила в понеділок каліфорнійська радіокомпанія Кей-пі-сі-сі (KPCC), "новий вид людського існування на морських просторах може з'явитися вже до 2020-го року", передає ТАСС.

Фахівці інституту розробляють ідею плавучого міста вже протягом кількох останніх років. Одночасно вони за допомогою Інтернету ведуть збір грошей на свій проект серед зацікавлених осіб.

Створена ними концепція такого міста ґрунтується на низці положень. Так, воно має складатися з квадратних модулів площею в 50 квадратних метрів. Будівництво кожного обійдеться в $15 млн.

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На блоці з 11-ти подібних модулів-платформ буде зводитися будинок, який має житлові квартири, а також службові й громадські приміщення. Квадратний метр житла у такому будинку обійдеться покупцеві в $5425.

Кількість мешканців у блоці складає від 225 до 300 осіб. При цьому залишається ще місце для готелю на 50 місць.

Вартість блоку - $170 млн.

"Плавуче місто буде автономним політичним і соціальним утворенням, з власною економікою та податками", - відзначають співробітники Інституту морських поселень. Зараз вони ведуть підготовку відповідної міжнародної угоди, яка встановлює юридичний статус подібних міських утворень.

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Не виключено, що перше плавуче місто розташується поблизу держави, яка підпише відповідну угоду з його офіційними представниками. За словами радіостанції Кей-пі-сі-сі, зараз йдуть попередні консультації з низкою острівних держав Тихого океану на предмет створення такого міста.