Складено рейтинг якості і тривалості сну в різних країнах

Оцінювалися дані про 941 300 учасників: чоловіків і жінок у віці від 18 до 55 років, передає "Моя планета". З 1 червня 2014 року по 31 березня 2015 року всі вони користувалися додатком Sleep Cycle, який дозволив дослідникам через телефони власників отримувати дані про фази і тривалість їх сну - відстежувалася, коли вони засинають, як і скільки сплять і в якому настрої прокидаються.

Читайте такожНедосипання у 30 хвилин здатне зруйнувати здоров'я - медики

На підставі отриманих даних була складена таблиця якості сну в різних країнах. Місця з першого по п'яте посіли Словаччина, Китай, Угорщина, Чехія і Польща. В кінці списку опинилися Великобританія, Саудівська Аравія, Австралія, Нова Зеландія, США, Ірландія і Малайзія - вони займають останні рядки в топ-50.

У дослідженні повідомляється, що люди в середньому проводять у ліжку від 5 ч. 52 хв. (Японія) до 7 год. 27 хв. (Нова Зеландія). Раніше всього прокидаються жителі Південної Африки, піднімаючись щодня близько 06:09 ранку. При цьому найбільш ранній відбій - в Румунії: 11:09. Найкраще спиться людям в більшості країн в ніч з середи на четвер: поліпшення сну спостерігалося у 58% учасників. Особливо добре спалося в ніч на четвер китайцям, росіянам, чехам, жителям Швейцарії, Тайваню та Австрії. 90% країн сплять довше в ніч на суботу: останніми прокидаються в цей день португальці (09:51), греки (09:39), іспанці (09:28) і жителі Росії (09:26). Самий короткий сон на планеті очікувано припадає на неділю: в ніч на понеділок 66% жителів країн проводять найкоротший за тиждень час в ліжку. Менше всіх сплять в цю ніч жителі азіатських країн, особливо корейці: громадяни Південної Кореї відпочивають всього 5 годин 53 хв.

Крім того, дослідники заміряли настрій людей вранці в різних країнах. Виявилося, що особливо не в дусі по вівторках американці, іспанці, швейцарці, жителі Сінгапуру, Бразилії та Південної Африки. По четвергах поліпшується настрій у прокинувшихся жителів Близького Сходу: радісними прокидаються люди в Кувейті, Саудівській Аравії і ОАЕ. По п'ятницях найбільш щасливими встають з ліжка мешканці Коста-Рики, Канади, Нової Зеландії та Швеції. Але велика частина населення світу (71%) прокидається в кращому настрої по суботах. У ніч на неділю люди, як правило, сплять менше. У найкращому настрої прокидаються в цей день мексиканці, колумбійці та чилійці.