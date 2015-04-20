У Токіо робот-жінка зустрічає відвідувачів одного з універмагів

Його завдання - вітати м'яким голосом гостей і роз'яснювати, що і де продається.

Жінка-робот, якій дали ім'я Айко Тіхіра і вдягли у традиційне японське кімоно, створена компанією "Тосиба" (Toshiba). У неї натуральне з вигляду волосся з короткою стрижкою, світла шкіра із силікону, рухливе обличчя з очима, що моргають, рухливими губами і ротом. Робот жестикулює руками, повертає і нахиляє голову.

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"Іншими словами, це робот зі здатністю до комунікації", - пояснив Ямагуті."Ім'я робота створено з перших читань ієрогліфів відразу декількох слів", - розповів РИА Новости на презентації співробітник відділу розробок і розвитку компанії "Тосиба" Тайхэй Ямагуті. За його словами, Тихира складається з початкових ієрогліфів слів "земля" і "світ", означаючи "мир на землі", Айко - з перших складів англійських слів "ідея" (idea) і "комунікація" (сommunication).

На створення Айко Тіхіри, за його словами, пішло десять місяців, і в даний час компанія працює над створенням ще двох моделей, які будуть ще більш рухливими.

Що стосується Айко Тихиры, яка вітає гостей універмагу "Міцукоси" в районі Ніхомбасі у Токіо, то через кілька днів вона буде переведена "на роботу" в кафе, де її обов'язком буде також вітати гостей.