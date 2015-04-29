Роскосмос визнав, що "Прогрес" втрачено

Космічну вантажівку "Прогрес М-27М" не можна зістикувати з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Про це заявив глава Роскосмосу Ігор Комаров, повідомляє ТАСС.

"Виявлено відсутність герметичності в магістралі блоку рухової установки. У зв'язку з цим продовження польоту транспортного вантажного корабля і його безпечного стикування з МКС не є можливими, в даний час ведеться контроль бортових систем транспортного вантажного корабля і опрацьовуються подальші варіанти затоплення корабля", - сказав він на брифінгу в космічному агентстві.

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Комаров зазначив, що телеметрія з корабля зникла за півтори секунди до його відділення від ракети-носія "Союз-2.1 а".

"Пуск і політ ракети космічного призначення проходив у штатному режимі, однак за півтори секунди до розрахункового часу відділення корабля від третього ступеня зафіксовано зникнення телеметричної інформації. При цьому згодом було встановлено, що відділення транспортного вантажного корабля пройшло своєчасно", - сказав глава Роскосмосу.

Після цього, зазначив Комаров, були зафіксовані відмови ряду систем і агрегатів. Так, було встановлено, що вантажівка обертається зі швидкістю 90 градусів на секунду. Він перебував на так званій орбіті відведення, з якої відпрацьовані розгінні блоки падають на Землю.

Комаров заявив, що в двигуні корабля сталася розгерметизація.