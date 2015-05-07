"Прогрес" впаде на Землю рано вранці 8 травня - Роскосмос

Про це повідомляється на сайті Роскосмосу.

У повідомленні сказано, що інформацію про час і передбачувану зону падіння частин «Прогресу» уточнять 7 травня 17:00.

«Корабель повністю згорить у щільних шарах атмосфери Землі, і тільки деякі невеликі фрагменти елементів конструкції можуть досягти поверхні планети - їх характер і розміри аналогічні випадкам штатного сходу з орбіти ТГК "Прогрес М»», - додали в Роскосмосі.

Читайте такожЗа падінням російського "Прогресу" тепер можна стежити онлайн

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передбачувана траєкторія польоту аварійного російського космічного корабля "Прогрес М-27М" проходить над Києвом та його областю.

"Прогрес М-27М", запущений у 28 квітня до МКС, не був виведений на розрахункову орбіту і не зміг пристикуватися до МКС. Далі він почав політ у режимі неконтрольованої "закрутки". Пізніше з'явилася інформація, що вантажівка почала поступовий неконтрольований спуск з орбіти.