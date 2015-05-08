Росія відклала запуск на МКС пілотованого "Союзу"

Нагадаємо, "Прогрес" не зміг досягти Міжнародної космічної станції (МКС) і в ніч на п'ятницю згорів у щільних шарах атмосфери, передає Бі-бі-сі.

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Старт пілотованого корабля був запланований на 26 травня, але тепер відбудеться не раніше середини липня, повідомило неназване джерело в космічній галузі.

На "Союзі" до МКС повинні полетіти космонавт Олег Кононенко, японський астронавт Кімія Юі і американець Челл Ліндгрен, однак остаточний склад екіпажу все ще не затверджений, оскільки не закінчено розслідування причин невдалого запуску "Прогресу".

На МКС в даний час перебувають 6 осіб: росіяни Антон Шкаплеров, Геннадій Падалка і Михайло Корнієнко, представник Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті і американці Террі Вертс і Скотт Келлі.