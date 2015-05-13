BBC: Цукерберг відповість на прохання українців - Facebook

У п'ятницю голова Facebook Марк Цукерберг дасть відповідь на прохання українських користувачів відкрити офіс цієї соцмережі у Києві, повідомили ВВС Україна в прес-службі Facebook.

15 травня о 3:30 ночі за київським часом пан Цукерберг публічно відповідатиме на ті запитання користувачів з усього світу, котрі отримали найбільше "лайків" на його сторінці. Серед них чимало запитань про український офіс.

Багато українських користувачів обурені тим, що адміністрація соцмережі безпідставно, на їхню думку, блокує деяких дописувачів з України. Вони звинувачують у цьому проплачених російських коментаторів, так званих "тролів", які скаржаться адміністраторам соцмережі на публікації українських блогерів. На думку багатьох в Україні, виходом може стати відкриття в Києві офісу Facebook, який стежитиме за контентом.

"Це одне з запитань, яке є в списку, і завтра Марк Цукерберг дасть на нього відповідь", - телефоном розповіла ВВС Україна Ешлі Занді з прес-служби Facebook.

Ідею українських блогерів підтримав президент Петро Порошенко, написавши в Twitter, що "Україна справді потребує офісу Facebook".

Багато українських користувачів переконані, що адміністратором українського сегменту Facebook є представництво компанії в Росії. Однак, як підтвердили ВВС Україна в прес-службі компанії, в Росії, як і в Україні, немає офісу Facebook.

"Ми маємо офіси не у всіх країнах, в яких працюємо", - сказали в прес-службі.

Занді пояснила, що в українському і російському сегментах Facebook за змістом написаного стежить центральний європейський офіс у Дубліні.