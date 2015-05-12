Вже майже 32 тисячі користувачів підтримали незалежність українського сегмента Facebook від Росії

Вже майже 32 тисячі користувачів Facebook підтримали пропозицію про відкриття представництва компанії в Україні.

7 травня засновник соцмережі Марк Цукерберг запропонував Facebook-спільноті задати йому запитання для покращення роботи сервісу. Голосувати за окремі запитання та пропозиції можна "лайками".

Сьогодні активіст Григорій Купершмідт (Gregory Kupershmidt) від імені українців запропонував Цукербергу створити окрему адміністрацію для моніторингу українського сегменту соцмережі.

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Він наголосив, що багато провідних проукраїнських блогерів страждають через несправедливе блокування у Facebook. Також блокуються поточні повідомлення, які стосуються російсько-українського конфлікту.

"Наприклад, деякі користувачі були заблоковані через обмін цією фотографією, стверджуючи, що це - нагота!", - наголосив Купершмідт і показав фотографію маленької дівчинки, яка отримала медаль за свого батька, бійця АТО.

Активіст запропонував Цукербергу створити окрему адміністрацію для українського сегменту, блокувати зловживання скаргами з Росії чи просто ретельніше стежити за провідними українськими блогерами.

14 травня Марк Цукерберг планує провести сесію питань і відповідей.

I'll be hosting our next Townhall Q&A at Facebook HQ on Thursday, May 14 at 4:30pm pacific time. This is an opportunity... Posted by Mark Zuckerberg on 7 травня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко приєднався до кампанії в соціальній мережі Facebook, в якій українські користувачі закликають главу мережі Марка Цукерберга відкрити представництво компанії в Україні.

Нагадаємо, з боку користувачів українського сегменту Facebook неодноразово виникали скарги про блокування сторінок проукраїнських активістів та окремих повідомлень користувачів соцмережі. Українські користувачі відзначали, що подібне відбувається в зв'язку з тим, що український сегмент соцмережі курирує російський адміністратор, однак у самій компанії цю інформацію спростовували і заявляли, що модерація повідомлень і сторінок користувачів проводиться в представництві в Дубліні (Ірландія).

Проголосувати за відкриття представництва Facebook в Україні можна ТУТ.