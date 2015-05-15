Вчені створили для армії США метал, який не тоне у воді (фото)
Американські вчені представили надлегкий пористий метал, здатний триматися на воді.
Як повідомляє Новое Время з посиланням на Daily Mail, новий композит з металевою матрицею розробили фахівці компанії Deep Springs Technology і Політехнічної школи інженерії Нью-Йоркського університету за участю армії США.
У Пентагоні розраховують використовувати потенціал революційного матеріалу для створення нових військових технологій.
Його, зокрема, можна успішно застосовувати в будівництві військових кораблів, які не потонуть навіть при значних пошкодженнях, а також для надлегкої броні.
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Крім того, пористий метал здатний витримувати високі температури і довго тримати тепло, що може бути використано у створенні двигунів.
Як відзначають вчені, розробка технології нового композиту знаходиться дуже близько до завершення, і тестування його прототипу може початися вже в найближчі три роки.