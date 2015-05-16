Отруйне паливо з російського "Протона" могло потрапити в атмосферу

Отруйний гептил з аварійного ступеня ракети-носія "Протон-М" і розгінного блоку "Бриз-М", які виводили на орбіту мексиканський супутник зв'язку Mexsat-1, міг потрапити в атмосферу в районі передбачуваного падіння в Забайкальському краї.

Про це повідомило РІА Новини джерело в космічній галузі.

"Отруйне паливо гептил, що застосовується в роботі в рухових установках всіх трьох ступенів ракети-носія "Протон-М", а також розгінного блоку "Бриз-М", могло потрапити в атмосферу Землі, а також вибухнути в районі передбачуваного місця падіння третього ступеня ракети-носія разом з мексиканським супутником MexSat-1 орієнтовно в Забайкальському краї", — сказав співрозмовник агентства.

Під час виведення на орбіту мексиканського супутника в суботу сталася позаштатна ситуація під час роботи двигуна третього ступеня "Протона-М". Як раніше повідомло джерело в космічній галузі, MexSat-1, швидше за все, втрачений.

Це вже друга нештатна ситуація за кілька годин. Двигуни пристикованої до МКС космічної вантажівки "Прогрес М-26М" в ніч на суботу не запустилися в розрахунковий час, і запланована корекція орбіти станції не відбулася.