У Миколаєві знайдено поховання, що відноситься до Черняхівської культури

Як повідомили УНІАН у Миколаївському міському управлінні міліції, 15 травня стародавнє поховання знайшов 20-річний чоловік на своїй земельній ділянці по вул. Куйбишева.

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"До міліції надійшло повідомлення, що в ході проведення будівельних робіт по вул. Куйбишева в Ленінському районі Миколаєва, на глибині близько 1,5 м, виявлено останки людських кісток і посуд", - повідомили в міліції.

На місце прибула слідчо-оперативна група Ленінського райвідділу міліції та наукові працівники Державної інспекції з охорони культурної спадщини в Миколаївській області.

Оглянувши археологічну знахідку, фахівці зробили попередній висновок, що ці предмети належать до Черняхівської культури, що датується III-IV століттям нашої ери.

Фрагменти кісток скелета вилучено та направлено на проведення відповідної експертизи НДЕКЦ при управлінні МВС в Миколаївській області.

Довідка УНІАН. Черняхівська культура — ранньосередньовічна археологічна культура, що існувала на територіях України, Молдови та Румунії в II-IV століттях.