Microsoft вимагає від Yahoo! капітуляції

Компанія Microsoft у суботу запропонувала раді директорів компанії Yahoo! протягом трьох тижнів домовитися про остаточні умови поглинання, передає агентство Reuters. Як зазначено в листі генерального директора Microsoft Стіва Балмера, якщо до кінця квітня цього не станеться, компанія звернеться до акціонерів пошукової системи з проханням вибрати "альтернативну" раду директорів.

1 лютого 2008 року Microsoft запропонувала викупити акції Yahoo! по 31 долару за кожну, що на 62 відсотки перевищувало ринкову ціну паперів станом на 31 січня. 11 лютого менеджмент Yahoo! відхилив цю пропозицію, пояснивши, що потенційний покупець недооцінив актив.

За словами Балмера, за останні два місяці ніяких "осмислених" переговорів між сторонами не велося. Тим часом частка Yahoo! на ринку інтернет-пошуку і реклами скоротилася, а компанія вжила заходів, щоб збільшити витрати Microsoft у зв`язку з поглинанням.

Представниця Yahoo! не змогла підтвердити одержання листа, відправленого, за даними агентства, 5 квітня. Вона також відмовилася обговорювати можливу відповідь компанії на ультиматум Microsoft.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що акціонери Yahoo! подали сім позовів за відмову керівництва продати компанію.

Лента.ру