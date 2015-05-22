Вчені виявили найяскравішу галактику у Всесвіті

Результати своїх досліджень автори опублікували в The Astrophysical Journal, а коротко про них повідомляється на сайті NASA. Про це пише Лента.ру.

Галактика WISE J224607.57-052635.0 знаходиться на відстані 12,5 мільярдів світлових років від Землі. Її яскравість, як вважають вчені, обумовлена наявністю в центрі галактики надмасивної чорної діри, яка притягує до себе матерію і формує з неї аккреційний диск.

Речовина в цьому диску розігріта до мільйонів градусів і випромінює у видимому, ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах. Пил навколо дірки сам не пропускає світло, однак розігрівається і випромінює в інфрачервоному діапазоні. Як відзначають вчені, саме тому раніше вони не змогли побачити WISE J224607.57-052635.0.

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Найяскравіша галактика була виявлена в 2010 році за допомогою інфрачервоного телесокопа Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Разом з нею він виявив ще 19 таких об'єктів, у яких відбуваються інтенсивні процеси зореутворення. Це дозволило астрофізикам віднести їх до нового типу галактик — інфрачервоних галактик, що екстремально світяться. На думку авторів дослідження, приблизно половина найяскравіших галактик випромінює в інфрачервоному діапазоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрономи виявили таємничі зоряні скупчення з "привидами" всередині.