Вчені пояснили появу дірок в сирі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на газету The Guardian.

Згідно з аналізом фахівців швейцарського державного дослідного центру Agroscope, порожнини в продукті з'являються внаслідок того, що в молоці, яке використовується для його виробництва, містяться частинки соломи. Як з'ясували експерти, дірки зменшуються або зникають, якщо корів доять за допомогою сучасного обладнання, ємності в якому ізольовані від зовнішнього середовища, на відміну від традиційних відер.

Читайте такожУ Данії сир, що призначався для Росії роздадуть біднимУ Agroscope відзначили, що кількість дірок у вироблених за останні 10-15 років швейцарських сирах скоротилася якраз через поширення сучасних доїльних апаратів з герметично закритими відрами.

Попередню теорію американця Вільяма Кларка про те, що сирні дірки з'являються через бактерії, що містяться в молоці таі виділяють діоксид вуглецю, експерти Agroscope визнали помилковою. Кларк опублікував своє дослідження в 1917 році.