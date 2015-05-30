Роскосмос в червні назве дату наступного запуску "Протона-М"
02:54, 30 травня 2015Наука та IT
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Дата запуску наступної ракети-носія "Протон-М" Роскосмос озвучить в червні
Роскосмос в червні назве дату наступного запуску "Протона-М" / Фото Роскосмос
Про це повідомив журналістам у п'ятницю глава Роскосмосу Ігор Комаров, пише РИА Новости.
"Дату наступного запуску ракети-носія "Протон —М" Роскосмос повідомить протягом червня 2015 року", — сказав Комаров.
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В середині травня запуск "Протона" закінчився аварією. Як раніше повідомило джерело, можливою причиною інциденту став збій в роботі турбонасосного агрегата, або руйнування підшипника рульового двигуна третього ступеня ракети-носія.
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