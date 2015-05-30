Роскосмос в червні назве дату наступного запуску "Протона-М"

Про це повідомив журналістам у п'ятницю глава Роскосмосу Ігор Комаров, пише РИА Новости.

"Дату наступного запуску ракети-носія "Протон —М" Роскосмос повідомить протягом червня 2015 року", — сказав Комаров.

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В середині травня запуск "Протона" закінчився аварією. Як раніше повідомило джерело, можливою причиною інциденту став збій в роботі турбонасосного агрегата, або руйнування підшипника рульового двигуна третього ступеня ракети-носія.