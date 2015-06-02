В окупованому Криму закривають доступ до ex.ua за рішенням московського суду

Після спроби зайти на файлообмінник у жителів півострова з'являється повідомлення про те, що доступ до цього ресурсу обмежений за рішенням суду, встановленому законодавством Російської Федерації, повідомляє Крим.Реалії.

«Мережеву адресу, що дозволяє ідентифікувати в мережі інтернет, включено в єдиний реєстр доменних імен, покажчиків сторінок сайтів мережі Інтернет мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі Інтернет, що містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в анексованому Росією Криму з 1 травня Роскомнагляд почне контролювати виконання операторами зв'язку вимог про блокування заборонених сайтів.

Читайте такожТаджикистан заблокував доступ до "Однокласників" і "ВКонтакте"В середині лютого один з найбільших інтернет-провайдерів Криму «Крелком» вже почав блокувати доступ клієнтів до заборонених сайтів зі списку Роскомнадзора.

Реєстр Роскомнагляду налічує 11 424 запису, більшість внесено Федеральною службою по контролю за оборотом наркотиків.

При цьому на сайті Роскомнагляду в реєстрі забороненої інформації значиться, що заблоковано доступ до окремих сторінок обмінника за позовом телекомпанії "ТНТ-Телесеть" про розміщення на ресурсі серіалу «Кам'яні джунглі» за рішенням Московського суду від 19 травня.