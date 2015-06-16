У Samsung придумали, як врятувати тисячі життів на дорогах (відео)

Ті, у кого є машини і хто часто буває за містом, напевно, стикалися із ситуаціями, коли доводилося довго їхати за великими вантажівками, тому що обігнати їх можливості немає, передає Hi-News.ru.

При цьому обгін вважається одним з найбільш небезпечних маневрів на дорозі, і навіть досвідчені водії з великим стажем можуть одного разу стати учасниками аварії при його виконанні. Але компанія Samsung знайшла просте рішення цієї проблеми.

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Як експеримент на передню частину своїх вантажівок компанія Samsung встановила камери, а на задню частину фур — кілька екранів.Тобто камери, встановлені спереду, знімають картинку дороги в реальному часі і передають її на екрани ззаду.

В результаті автомобілі, що рухаються за такими вантажівками, можуть абсолютно безпечно переконатися в тому, що смуга зустрічного руху вільна для обгону, і почати свій маневр.