Twitter запустить новинний сервіс

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання BuzzFeed.

Таким чином, у мобільному додатку Twitter з'явиться кнопка Lightning. Натиснувши на неї, можна буде перейти до списку найбільш важливих тем, про які пишуть інші користувачі, серед яких і найбільш обговорювані новини або події.

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Після вибору теми читач потрапить на сторінку, де будуть зібрані найкращі твіти, фото і відео. Після закінчення події підписка на цю стрічку автоматично відключиться, і знайти його можна буде через загальний пошук.

Крім того, Lightning буде доступний дописникам, так і неавторизованим користувачам.

Повідомляється, що відбирати найбільш цікавий контент буде внутрішня команда редакторів Twitter. Стало відомо, що компанія перебуває на етапі переговорів з партнерами.

Читайте такожApple найме на роботу редакторів для свого новинного додатку

11 червня компанія Apple на щорічній Всесвітній конференції розробників у Сан-Франциско повідомила про запуск нового додатку, за допомогою якого можна отримати доступ до оперативних новин.