YouTube запускає новинний канал Newswire з роликами з місця подій

Про це повідомляє МедіаСапієнс з посиланням на сторінку YouTube Blog.

У повідомленні зазначеється: «Майже кожна значуща подія в світі, що відбулася за останні кілька років, супроводжувалася розміщенням відео з місць подій, знятих користувачами, і ці відео регулярно застосовуються ЗМІ для ілюстрації матеріалів».

З допомогою Newswire YouTube хоче підвищити ефективність використання нових медіа, головним недоліком яких залишається складність підтвердження інформації, так як автори рідко повідомляють її джерело. Тож відеоролики користувачів перевірятимуться редакторами Storyful.

Основною метою впровадження нового сервісу керівництво YouTube називає надання професійним ЗМІ підтвердженої інформації і відеоконтенту, знятого очевидцями подій.

Читайте такожTwitter запустить новинний сервіс20 червня про новий формат роботи з новинами повідомили представники Twitter. У мобільному додатку з'явиться кнопка Lightning, за допомогою якої можна буде перейти до списку найбільш важливих тем, про які пишуть інші користувачі, серед яких і найбільш обговорювані новини або події. Читача, що обрав потрібну тему, система переадресує на сторінку, де будуть зібрані найкращі твіти, фото і відео.

Також 11 червня на щорічній Всесвітній конференції розробників у Сан-Франциско про запуск новинного додатку повідомила компанія Apple. За його допомогою можна буде отримати доступ до оперативних новин. Двома днями пізніше компанія розмістила оголошення про пошук редакторів із журналістським досвідом для роботи над додатком Apple News.