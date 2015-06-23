У США створили рукавиці, здатні попереджувати про небезпечні бактерії

Унікальна розробка ззовні нічим не відрізняється від звичайних рукавиць та пошита із матеріалу на основі шовку, повідомляє Hi-News.ru.

Проте щойно "розумні рукавички" стикаються зі шкідливими бактеріями, наприклад, кишковою паличкою, на тканині з'являється напис "заражено".

Ця унікальна розробка була створена на базі молекулярного друку. Науковці "вплели" у тканину різні ферменти, антибіотики та антитіла, які реагують на бактерії.

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На сьогодні рукавиці є лише концептом, проте науковці очікують, що у майбутньому їх будуть виробляти масово заради захисту лікарів, які кожного дня стикаються із небезпечними бактеріями.

Надалі команда дослідників планує розробити цілу серію різних біосенсорів зі створеного ними нового матеріалу, що включають у себе не тільки рукавички, а й "розумні" пластирі та бинти.