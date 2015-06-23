Вчені рекомендували показувати "Інтерстеллар" на уроках фізики в школі

Вчені рекомендували показувати фільм «Інтерстеллар» на уроках фізики в середній школі. Фільм удостоївся похвали за доступне пояснення загальної теорії відносності, а також за високу наукову точність у зображенні кротячих нір. Статті про освітню цінність «Інтерстеллара» вийшли в журналах American Journal of Physics та Classical and Quantum Gravity, повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Науковим консультантом (а також одним з виконавчих продюсерів) фільму виступив відомий фізик-теоретик Кіп Торн (Kip Thorne) з Каліфорнійського технологічного інституту. Разом з режисером Крістофером Ноланом (Christopher Nolan) він спробував включити в «Інтерстеллар» максимум наукових фактів, щоб надихнути нове покоління на підкорення космосу.

«Всі фізичні явища у фільмі були піддані ретельному аналізу. Експерти прийшли до єдиної думки про наукову точність їх відображення. Дана стаття покликана переконати викладачів фізики показувати "Інтерстеллар" на уроках, щоб пояснювати школярам загальну теорію відносності", — зазначають автори статей.

Читайте такожЧорна діра може поглинути Землю непомітно для її жителів - вчений

Хоча кротові нори грають важливу роль в сюжеті «Зоряного шляху» і «Зоряних брам», тільки в «Інтерстелларі» цей «тунель» у просторі зображується так, як його бачила людина, яка знаходиться поруч.

При створенні комп'ютерної графіки фільму (мова йде про надмасивну чорну діру та кротові нори, що з'єднують Сонячну систему з іншого галактикою) використовувалися наукові рівняння. Фірма Double Negative, що займається спеціальними ефектами, розробила нове програмне забезпечення, завдяки якому стало можливим розрахувати, як світло проходить крізь викривлений простір навколо чорної діри.

Потім ці програми створили зображення в надчіткій роздільній здатності, придатні для голлівудського фільму. Зазвичай в науково-фантастичних картинах кротову нору показують як гігантську воронку, куди падають об'єкти. Однак завдяки вченим автори спецефектів представили її як кришталеву кулю, що висить в космосі, усередині якої знаходилося спотворене зображення іншої галактики.

Читайте такожВчені виявили стратосферу на одній з далеких і дуже гарячих екзопланет

В інтер'ю BBC News Нолан зазначає, що наукові неточності в сучасному кіно більше неприпустимі. «В наш час споживачам легко отримати доступ до інформації. Коли ви подивіться фільм про конкретну подію або явище, ви повернетеся додому і прочитаєте про це в Wikipedia, і відразу зрозумієте, наскільки правдивою була картина», — вважає режисер.

В цілому творці голлівудських фільмів стали уважніші до коректного відображення наукових фактів у своїй творчості. Важливу роль у цьому відіграв проект Національної академії наук США — «Обмін інформацією між наукою і індустрією розваг» (Science and Entertainment Exchange), в рамках якого вчені консультують режисерів і продюсерів (як блокбастерів, так і малобюджетних фільмів). Більше того, саме голлівудські фільми назвали стимулом зростання популярності фізики серед молоді (число студентів-фізиків в британських вузах за останні чотири роки зросла майже в півтора рази).