Сьогодні вночі можна буде побачити злиття Юпітера та Венери (відео)

Відстань між Венерою і Юпітером скоротиться настільки, що їх чітко можна буде розглянути неозброєним поглядом, повідомляє "Новое время" з посиланням на блог NASA.

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Спостерігачеві без телескопа ці космічні тіла нагадають "подвійну зірку" - в такому стані вони пробудуть близько тижня, повідомили в NASA.

Юпітер і Венера - третє і четверте за яскравістю тіло в нічному небі. У вівторок ввечері явище буде особливо помітним, потім Венера, яка обертається швидше, почне "обганяти" планету-гігант.