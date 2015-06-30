Сьогодні вночі можна буде побачити злиття Юпітера та Венери (відео)
20:40, 30 червня 2015Наука та IT
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У ніч на середу в небі можна буде побачити рідкісне космічне явище - "злиття" двох планет.
Сьогодні відстань між Юпітером і Венерою буде мінімальною / Скріншот з відео
Відстань між Венерою і Юпітером скоротиться настільки, що їх чітко можна буде розглянути неозброєним поглядом, повідомляє "Новое время" з посиланням на блог NASA.
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Спостерігачеві без телескопа ці космічні тіла нагадають "подвійну зірку" - в такому стані вони пробудуть близько тижня, повідомили в NASA.
Юпітер і Венера - третє і четверте за яскравістю тіло в нічному небі. У вівторок ввечері явище буде особливо помітним, потім Венера, яка обертається швидше, почне "обганяти" планету-гігант.
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