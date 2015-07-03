Екзоскелети Panasonic почнуть продавати у вересні

У вересні 2015 року Panasonic почне продавати екзоскелет для перенесення тягарів, розроблений для будівельників і працівників складських комплексів. Про це повідомляє науково-популярне видання N+1 з посиланням на Nikkei Asian Review.

Скелет при власній вазі в 6 кілограмів може піднімати до 15 кілограмів вантажу, знижуючи навантаження на хребет працівника. Батареї забезпечують час роботи екзоскелету до восьми годин. Загалом компанія розраховує продати за рік тисячу переносних роботів за ціною 8090 доларів за комплект.

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Наголошується, що це не перший екзоскелет, розроблений японською компанією для допоміжних робіт з підняття вантажів. Попередня модель AWN-02 дозволяла піднімати такий же за вагою вантаж, але працювала від батарей всього півтори години та важила на кілограм важче.

Крім промислового використання екзоскелети також розробляються і для військових потреб. Раніше повідомлялося, що екзоскелет стане частиною російської екіпіровки «Ратник», а американці працюють над створенням носимого робота, стабілізуючого руки при стрільбі.