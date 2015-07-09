Астрофізики вперше відкрили систему з п'яти зірок

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News.

Система 1SWASP J093010.78 + 533859,5 розташована на відстані 250 світлових років від Землі в сузір'ї Великої Ведмедиці. Виявити її вченим вдалося за допомогою проекту SuperWASP (Wide Angle Search for Planets), який включає в себе два роботизованих телескопа, розташованих на Канарських островах і в ПАР.

Читайте такожNASA показало відео 11-річної експедиції марсохода

Система складається з двох подвійних зірок, навколо однієї з яких обертається п'ята зірка. Дві подвійні зірки обертаються навколо загального центру мас на відстані 21 мільярд кілометрів. Відстань між зірками першої системи настільки мало, що зовнішні шари світил зачіпають один одного.

Відстань між світилами в інший подвійної зірки дорівнює приблизно п'яти мільйонам кілометрів, а навколо них обертається ще одне світило. Як відзначають вчені, всі п'ять зірок в системі 1SWASP J093010.78 + 533859,5 обертаються в одній і тій же площині, що означає, що швидше за все, вони відбулися з одних і тих зоряних ясел.

Читайте такожВчені виявили у Всесвіті п'ять "ховаються" надмасивних чорних дір

Раніше УНІАН повідомляв, що команда астрономів з Британії вперше відкрила навколо далекого світила кільце, що складається з кам'янистої матерії.