New Horizons передав перший сигнал на Землю після зближення з Плутоном
05:32, 15 липня 2015Наука та IT
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Американський космічний зонд New Horizons передав перший сигнал на Землю після зближення з карликовою планетою Плутон.
Всі його системи працюють в нормі / nasa.gov
Про це повідомили в середу в NASA, передає РИА Новости.
У 03.54 за київським часом NASA був отриманий сигнал від космічного корабля, всі його системи працюють в нормі, він готовий до передачі отриманої інформації.
У вівторок в 14.49 по Києву апарат пройшов на відстані 12,5 тисяч кілометрів від Плутона і продовжив рух через його систему.
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За останні 13 годин апарат провів понад 150 вимірів і вже в середу почне передачу на Землю отриманої інформації.
Раніше УНІАН повідомляв, що космічний апарат NASA New Horizons дістався до карликової планети Плутон і пролетів всього в 12,5 тис. км від її поверхні.
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