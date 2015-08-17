Вчені розробили нанопапір для очищення питної води

Розроблена недорога і проста технологія бактеріального очищення питної води за допомогою нанотехнологічного паперу.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Американське хімічне товариство (ASC).

Вживання брудної питної води щорічно призводить до хвороб у мільйонів людей, в першу чергу у дітей. Для вирішення проблеми водоочищення співробітник Carnegie Mellon University Тереза Данкович розробила так звану "питну книгу" (The Drinkable Book), кожна сторінка якої містить антибактеріальні металеві наночастинки.

Випробування антибактеріальний папір пройшов не лише в лабораторних умовах, але й на вулиці, успішно очищаючи воду зі звичайних каналізаційних стоків. З допомогою кожної сторінки книги можна очищати до 100 літрів питної води.

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Данкович вважає, що її розробка буде затребувана насамперед у країнах Африки та Азії.