Японія успішно запустила безпілотний корабель "Коноторі" до МКС

За даними японського агентства аерокосмічних досліджень (ДЖАКСА, JAXA), ніяких позаштатних ситуацій зафіксовано не було, передає ТАСС.

Пуск ракети-носія H2-B був успішно здійснений з космодрому Танегасіма на півдні країни в 20:50 за місцевим часом (14:50 мск). Спочатку він був запланований на 16 серпня, але двічі переносився через несприятливі погодні умови.

За подіями в прямому ефірі стежив японський астронавт Кімія Юі, що знаходиться зараз на МКС. "Я дуже хвилююся і переживаю за успіх запуску", - зазначив він в опублікованому JAXA безпосередньо перед стартом відеозверненні.

Новий корабель "Коноторі" був представлений в середині липня і отримав п'ятий порядковий номер. Його довжина досягає близько 10 метрів, діаметр - 4 метри. Він здатний доставляти на МКС 5,5 тонн вантажів, у тому числі великогабаритних. Раніше чотири таких апарату вже були відправлені в космос, і всі вони успішно виконали свою місію.

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"Коноторі" - корабель одноразового використання. Він доставляє необхідні припаси на станцію і забирає звідти сміття, а на зворотному шляху згоряє в щільних шарах атмосфери.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво NASA звернулося до конгресу США з проханням виділити додаткові 490 млн доларів для доставки астронавтів на МКС на російських кораблях "Союз".