Японія успішно запустила безпілотний корабель "Коноторі" до МКС
В Японії 19 серпня благополучно пройшов запуск безпілотного космічного корабля "Коноторі" ("Лелека") до Міжнародної космічної станції (МКС).
За даними японського агентства аерокосмічних досліджень (ДЖАКСА, JAXA), ніяких позаштатних ситуацій зафіксовано не було, передає ТАСС.
Пуск ракети-носія H2-B був успішно здійснений з космодрому Танегасіма на півдні країни в 20:50 за місцевим часом (14:50 мск). Спочатку він був запланований на 16 серпня, але двічі переносився через несприятливі погодні умови.
За подіями в прямому ефірі стежив японський астронавт Кімія Юі, що знаходиться зараз на МКС. "Я дуже хвилююся і переживаю за успіх запуску", - зазначив він в опублікованому JAXA безпосередньо перед стартом відеозверненні.
Новий корабель "Коноторі" був представлений в середині липня і отримав п'ятий порядковий номер. Його довжина досягає близько 10 метрів, діаметр - 4 метри. Він здатний доставляти на МКС 5,5 тонн вантажів, у тому числі великогабаритних. Раніше чотири таких апарату вже були відправлені в космос, і всі вони успішно виконали свою місію.
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"Коноторі" - корабель одноразового використання. Він доставляє необхідні припаси на станцію і забирає звідти сміття, а на зворотному шляху згоряє в щільних шарах атмосфери.
Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво NASA звернулося до конгресу США з проханням виділити додаткові 490 млн доларів для доставки астронавтів на МКС на російських кораблях "Союз".