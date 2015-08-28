У Китаї розробили розумний годинник для дітей, який не дасть їм загубитися

QQ Watch оснащені екраном з діагоналлю 1,12 дюйма (2,85 см) і роздільною здатністю 128 на 128 пікселів. Годинник має пило - та вологозахист класу IP65, що дозволяє мити його під струменем води, передає Lenta.ru з посиланням на Engadget.

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В основному пристрій планується використати для вказівки місця розташування дитини в разі, якщо вона загубиться. Для надсилання екстреного повідомлення батькам передбачена кнопка SOS. Щоб домогтися максимально точного визначення місця, представлена новинка використовує дані GPS, Wi-Fi і стільникової мережі.

На випадок, якщо точки на карті виявиться мало, у годиннику є 0,3-мегапіксельна камера. З її допомогою загублені діти зможуть відправляти батькам фотографії того, що їх оточує.

Виробник обіцяє, що від повністю зарядженого акумулятора пристрій пропрацює п'ять діб. Вартість поки не розголошується. Старт продажів в Китаї запланований на жовтень цього року.

Tencent - найбільший інтернет-провайдер в Китаї. Компанія розвиває найпопулярніший китайський месенджер QQ, системи для передачі текстових і голосових повідомлень WeChat.