У Китаї солдатам заборонили використовувати "розумні" годинники

17:09, 14 травня 2015
Наука та IT
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Армія Китаю заборонила своїм військовослужбовцям використовувати "розумні" годинники та інші високотехнологічні гаджети через побоювання, що їх власника може бути відстежено за допомогою сучасних технологій.

REUTERS


 

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Telegraph.

Представники Народно-визвольної армії Китаю припускають, що "розумні" годинники можуть представляти загрозу для безпеки країни, а заборона на їх носіння допоможе запобігти розкриттю державної таємниці.

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Заборона була введена через побоювання, що гаджети можуть передати конфіденційні дані без відома їхнього власника. Під нього потрапили всі гаджети, які мають доступ в інтернет, можуть записувати відео або аудіо, а також передавати дані про своє місцезнаходження.

Як повідомляє Telegraph з посиланням на китайські ЗМІ, заборона була введена після інциденту в Нанкіні, коли подруга подарувала одному з військовослужбовців "розумний" годинник на день народження. Потім він намагався сфотографувати своїх однополчан на цей годинник, але це помітив старший офіцер.

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