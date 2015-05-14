У Китаї солдатам заборонили використовувати "розумні" годинники
Армія Китаю заборонила своїм військовослужбовцям використовувати "розумні" годинники та інші високотехнологічні гаджети через побоювання, що їх власника може бути відстежено за допомогою сучасних технологій.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Telegraph.
Представники Народно-визвольної армії Китаю припускають, що "розумні" годинники можуть представляти загрозу для безпеки країни, а заборона на їх носіння допоможе запобігти розкриттю державної таємниці.
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Заборона була введена через побоювання, що гаджети можуть передати конфіденційні дані без відома їхнього власника. Під нього потрапили всі гаджети, які мають доступ в інтернет, можуть записувати відео або аудіо, а також передавати дані про своє місцезнаходження.
Як повідомляє Telegraph з посиланням на китайські ЗМІ, заборона була введена після інциденту в Нанкіні, коли подруга подарувала одному з військовослужбовців "розумний" годинник на день народження. Потім він намагався сфотографувати своїх однополчан на цей годинник, але це помітив старший офіцер.