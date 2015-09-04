Скелі Марсу зберегли сліди атмосфери на ньому - NASA

Зображення було опубліковане на офіційному сайті NASA, передає DT.ua.

Частина області Nili Fossae, показана на зображенні, є областю з найбільшим вмістом карбонатів на Марсі.

Скелі в цій області містять в два рази більше двоокису вуглецю, ніж у всіх інших карбонатах на поверхні планети.

Зеленим кольором на зображенні відзначені області з великим вмістом карбонатів, коричневим – піски, багаті хризолітом, а фіолетовий колір вказує на наявність базальту в породі.

Хоча кількість оксиду вуглецю в області Nili Fossae, і перевищує вміст його в інших областях поверхні планети, воно все ж не може пояснити те, яким чином на Марсі могла існувати атмосфера, досить тонка для того, щоб захистити річки від замерзання в період існування великих водяних потоків на поверхні "Червоної планети".

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