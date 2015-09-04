Скелі Марсу зберегли сліди атмосфери на ньому - NASA
Фахівці NASA опублікували знімок, на якому зображена область Nili Fossae на поверхні Марсу. Зображення показує, що скелі, які зустрічаються в цій частині планети, зберегли сліди наявності атмосфери на Марсі.
Зображення було опубліковане на офіційному сайті NASA, передає DT.ua.
Частина області Nili Fossae, показана на зображенні, є областю з найбільшим вмістом карбонатів на Марсі.
Скелі в цій області містять в два рази більше двоокису вуглецю, ніж у всіх інших карбонатах на поверхні планети.
Зеленим кольором на зображенні відзначені області з великим вмістом карбонатів, коричневим – піски, багаті хризолітом, а фіолетовий колір вказує на наявність базальту в породі.
Хоча кількість оксиду вуглецю в області Nili Fossae, і перевищує вміст його в інших областях поверхні планети, воно все ж не може пояснити те, яким чином на Марсі могла існувати атмосфера, досить тонка для того, щоб захистити річки від замерзання в період існування великих водяних потоків на поверхні "Червоної планети".