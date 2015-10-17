Apple заплатить $234 млн за порушення патенту

Позивачем у справі про порушення патентних прав виступав фонд випускників Вісконсинського університету в Медісоні, який вимагав від Apple компенсації збитку в $400 млн за використання технологічного рішення у сфері архітектури мікрочіпів, яке належить фонду, передає Бі-бі-сі. Зокрема ця технологія була використана в новому процесорі А9 в телефонахiPhone 6S і iPhone 6S Plus. Вона дозволяє процесорам довго працювати без стрибків температури і зниження ефективності.

Читайте такожApple представила оновлені iMacЗа словами представників університету, вони зверталися до Apple з пропозицією домовитися про ліцензійну угоду, але компанія на переговори не йшла. У 2008 році університет подав позов за порушення тих же патентів на компанію Intel. Тоді сторонам вдалося залагодити справу, не доводячи до суду.

Минулого тижня Apple знову була названа найдорожчим брендом у світі, цьому посприяло виведення на ринок смарт-годинника, а також смартфона iPhone 6S.