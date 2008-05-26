Американський космічний апарат передав перші знімки Марса (фото)

Американський космічний апарат Phoenix передав перші знімки Марса. Про це повідомляє сьогодні сайт NASA.

Космічний апарат Phoenix здійснив посадку на Марсі в ніч на понеділок. Він стартував з мису Канаверал у Флоріді в серпні 2007 року. За дев`ять місяців «Фенікс» подолав шлях у 679 млн. кілометрів.

На Марсі космічний робот проведе три місяці. Основна мета експедиції – дослідження грунту і крижаної кірки, що допоможе дізнатися, чи буде планета коли-небудь придатна для життя.

Газета.ру