Американський космічний апарат передав перші знімки Марса (фото)
09:09, 26 травня 2008Наука та IT
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«Фенікс» подолав шлях у 679 млн. км
|Фото Reuters
Космічний апарат Phoenix здійснив посадку на Марсі в ніч на понеділок. Він стартував з мису Канаверал у Флоріді в серпні 2007 року. За дев`ять місяців «Фенікс» подолав шлях у 679 млн. кілометрів.
На Марсі космічний робот проведе три місяці. Основна мета експедиції – дослідження грунту і крижаної кірки, що допоможе дізнатися, чи буде планета коли-небудь придатна для життя.
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