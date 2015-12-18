Космічний телескоп НАСА "Хаббл" зняв гігантський "світловий меч" в нашій галактиці (фото)

Нові зірки утворюються з газопилових хмар. З часом протозірка стає досить великою, і всередині неї починаються реакції термоядерного синтезу.

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Іноді речовина «вибухає» потужними потоками, які вилітають з полюсів зірки, передає Lenta.ru.

Після цього газ, викинутий зірками, вступає у взаємодію з прилеглими хмарами газу і пилу на швидкостях в кілька сотень кілометрів на секунду і нагріває їх до декількох тисяч градусів — так виходять об'єкти Хербіга-Аро.

На отриманому зображенні цей подвійний струмінь нагадує двоклинковий світловий меч темного владики ситхів Дарта Мола (персонажа «Прихованої загрози», одного з фільмів «Зоряних воєн»).