Китай здійснить квантову телепортацію між космосом і наземними станціями
Китайські вчені влітку 2016 року проведуть перший у світі експеримент щодо здійснення квантової телепортації на відстань понад 1200 кілометрів.
Для експерименту вчені планують запустити у червні 2016 року супутник. Таким чином, фізики сподіваються здійснити квантову телепортацію станів частинок між космосом і наземними станціями.
Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Nature News.
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На першому етапі дослідів вчені збираються перевірити надійність криптографічного зв'язку між Пекіном і Віднем, посередником в якій виступить навколоземний супутник.
На другому етапі вчені через супутник здійснять квантову телепортацію фотонів між станціями в Дэлинхе і в Ліцзяні (або Наньшані). Відстань між пунктами перевищує 1200 кілометрів.
Фізики не сумніваються в успішності експерименту, оскільки квантова телепортація визначена для будь-яких відстаней. У плани вчених входять досліди по передачі сигналів між Місяцем і Землею.
Квантова телепортація являє собою передачу квантового стану частинки на відстань. Для цього використовується рознесена пара зчеплених (заплутаних) часток: згідно квантової механіки, навіть при видаленні таких частинок один від одного вони зберігають інформацію про стан свого партнера.