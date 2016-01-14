Китай здійснить квантову телепортацію між космосом і наземними станціями

Для експерименту вчені планують запустити у червні 2016 року супутник. Таким чином, фізики сподіваються здійснити квантову телепортацію станів частинок між космосом і наземними станціями.

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Nature News.

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На першому етапі дослідів вчені збираються перевірити надійність криптографічного зв'язку між Пекіном і Віднем, посередником в якій виступить навколоземний супутник.

На другому етапі вчені через супутник здійснять квантову телепортацію фотонів між станціями в Дэлинхе і в Ліцзяні (або Наньшані). Відстань між пунктами перевищує 1200 кілометрів.

Фізики не сумніваються в успішності експерименту, оскільки квантова телепортація визначена для будь-яких відстаней. У плани вчених входять досліди по передачі сигналів між Місяцем і Землею.

Квантова телепортація являє собою передачу квантового стану частинки на відстань. Для цього використовується рознесена пара зчеплених (заплутаних) часток: згідно квантової механіки, навіть при видаленні таких частинок один від одного вони зберігають інформацію про стан свого партнера.