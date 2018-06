Апарат New Horizons зробив кольоровий знімок крижаного вулкана на Плутоні

Кольоровий знімок, зроблений у високій роздільній здатності, було опубліковано на офіційному сайті NASA. Утворення, відоме як Райт Монс, було неофіційно назване дослідниками New Horizons на честь братів Райтов, повідомляє DT.UA. Його діаметр становить 150 км, а висота – 4 км. Якщо припущення про те, що виступ є вулканом, підтвердиться, він стане найвищим в Сонячній системі.

Дослідників зацікавив незвичайний червоний колір Райт Монса, а також те, чому цей матеріал не поширився на навколишній простір. Дивним також є наявність тільки одного кратера на його поверхні. На думку вчених, це може свідчити про те, що Райт Монс був вулканічно активним у пізній історії розвитку Плутона.

New Horizons - автоматична міжпланетна станція NASA, запущена в рамках програми "Нові рубежі" (New Frontiers) і призначена для вивчення Плутона і його природного супутника Харона. Запуск здійснено 19 січня 2006 року, з прольотом Юпітера (і гравітаційним маневром в його полі тяжіння) в 2007 році і Плутону - в 2015 році. Після прольоту повз Плутон апарат, можливо, вивчить один з об'єктів поясу Койпера. Повна місія станції New Horizons розрахована на 15-17 років.